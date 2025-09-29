Ремонт дорог и мостов по нацпроекту продолжится в Хабаровском крае в 2026 году

Министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Константин Кравцов в ходе расширенного заседания регионального правительства рассказал о ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», глава ведомства поделился как уже достигнутыми результатами, так и планами на будущее.
— С 2019 по 2024 годы создание и обновление транспортной инфраструктуры нашего региона проходило в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За этот период было отремонтировано 820 объектов дорожного хозяйства общей протяженностью 825 километров. Нацпроект охватил региональную дорожную сеть, а также Хабаровскую и Комсомольскую городские агломерации, — сказал Константин Кравцов.
По его словам, на региональных дорогах находится 935 мостовых сооружений — их общая протяжённость почти 26 тысяч погонных метров. С 2022 по 2024 год благодаря федеральному финансированию в рамках нацпроекта было отремонтировано 98 инженерных конструкций протяжённостью более двух тысяч погонных метров. Министр отметил, что до 2028 года в крае должны привести в порядок ещё порядка трёх тысяч погонных метров мостов.
Константин Кравцов также поделился, что в минувшем году Минтранс региона расширил список территорий, где возможна реализация национального проекта. Так, в 2025 году туда вошли две малые городские агломерации — Советско-Гаванская и Амурская. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который заработал в текущем году, ремонтируется сегодня 58 объектов — это 39 участков автомобильных дорог общей протяжённостью свыше 140 километров и 19 мостов (1260 погонных метров). На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено 5,5 миллиардов рублей.
— В рамках нового регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» установлен интегральный показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» на 30% к 2030 году. Для его исполнения министерство подготовило единый перечень участков автодорог и улично-дорожной сети в 22 опорных населенных пунктах края. В него вошли как федеральные, так региональные и местные дороги. Всего более 1000 участков общей протяженностью свыше 1200 километров. Перечень сформирован с учётом социальной значимости: это дороги к школам, больницам, детским садам. Примером этого года является проспект Октябрьский в Амурске и улица 15 Погибших Партизан в Советской Гавани, — уточнил Константин Кравцов.
Отдельно на заседании коснулись темы развития острова Большой Уссурийский. Так, техническая готовность проекта по организации трансграничного пункта пропуска составляет 7,24%. На реализацию планов Хабаровский край получил опережающее финансирование в 500 миллионов рублей из федеральной казны — деньги предназначены для строительства подъездной дороги и самого пункта. Министр подчеркнул, что все работы идут согласно графикам — на объекте сейчас работает до 50 единиц техники. Для контроля создан региональный штаб. Кроме этого, запланировано строительство пункта весового контроля перед въездом на остров в 2027 году, чтобы исключить недопустимую нагрузку на дорогу.
Министр доложил и о планах дорожных работ на 2026−2027 годы. В следующем году запланировано привести в нормативное состояние 95 километров автодорог и более 166 погонных метров искусственных сооружений. В 2027 году в норму приведут 181 километр региональных трасс автодорог и 663 погонных метра мостов.
Еще одним вопросом повестки заседания стала работа платной автодороги «Обход города Хабаровска». Кравцов рассказал, что после ввода в эксплуатацию участка с 13 по 42 километр на автодорогу с 0 по 13 километр значительно увеличилась нагрузка по пропуску транзитного транспорта. В качестве решения вопроса планируется построить транспортную развязку по типу «клеверный лист» в разных уровнях с увеличением количества полос с двух до четырёх на всем протяжении дороги.
В завершении министр подчеркнул, что при ремонте дорожных объектов используются современные технологии строительства, такие как холодная регенерация и модификация компонентов асфальтобетонной смеси, что позволяет не загрязнять окружающую среду и повышает срок службы дорожного покрытия в 2−3 раза.
Первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов попросил доложить о моделировании транспортной нагрузки в рамках КРТ, учитывая масштабные планы по развитию агломераций и населенных пунктов. А также уточнить, каким образом организована работа по подготовке реализуемых проектов, учитывая предпринимательские интересы. Он отметил, что зафиксированы случаи перекрытия ограждениями некоторых объектов ИП после ремонта дорог.
Министр отметил, что в рамках создания транспортного каркаса краем получен бюджет в размере 42 миллионов рублей, подготовлено техническое задание на разработку регионального комплексного плана транспортного обеспечения. Реализация предусматривает два этапа: до марта 2026 года пройдет оценка текущего состояния дорожно-транспортной сети и нагрузки на нее, по результатам анализа до декабря 2026 года будет разработано конкретное предложение с представлением министерству динамической модели. Она позволит рассчитывать те или иные ситуации при увеличении или снижении транспортной нагрузки на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.
Относительно устройства барьерных ограждений, министр подчеркнул, что готов совершить объезд с администрацией города и определить возможность изменения размещения барьеров в конкретных местах заезда с формированием дополнительных мер безопасности для пешеходов.
— Прошу вместе с администрацией эту работу организовать, мы не должны ставить проблему обеспечения безопасности в более низкий приоритет, чем те или иные коммерческие задачи. Но для нас каждый коммерсант и бизнесмен является не только патриотом и налогоплательщиком, но еще и формирует социальный образ предпринимательской среды. Поэтому мы должны проводить работу с каждым, у кого на данный момент возникают сложности, — отметил Сергей Абрамов.
Свои предложения по улучшению транспортной инфраструктуры внес вице-губернатор края Артем Мельников. Он подчеркнул, что многие региональные трассы не имеют развитой придорожной инфраструктуры и сотовой связи. Это затрудняет передвижение на дальние расстояния, не учитывает непредвиденных ситуаций. Министр отметил, что возьмет эти вопросы в проработку и обсудит с профильными ведомствами, в том числе с минцифры края.
Также вице-губернатор предложил провести анализ ремонта дорог за последние 2 года, чтобы выявить подрядные организации, которые некачественно выполняли свои обязательства, и принять соответствующие меры.