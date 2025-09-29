Ремонт дорог и мостов по нацпроекту продолжится в Хабаровском крае в 2026 году

— В рамках нового регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» установлен интегральный показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» на 30% к 2030 году. Для его исполнения министерство подготовило единый перечень участков автодорог и улично-дорожной сети в 22 опорных населенных пунктах края. В него вошли как федеральные, так региональные и местные дороги. Всего более 1000 участков общей протяженностью свыше 1200 километров. Перечень сформирован с учётом социальной значимости: это дороги к школам, больницам, детским садам. Примером этого года является проспект Октябрьский в Амурске и улица 15 Погибших Партизан в Советской Гавани, — уточнил Константин Кравцов.