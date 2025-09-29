Топливный вопрос в Ванино и Совгавани на контроле правительства Хабаровского края

Правительство Хабаровского края держит на контроле ситуацию с дефицитом автомобильного топлива в Ванино и Советской Гавани, которая вновь напомнила о себе в минувшие выходные. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», местные жители жалуются в социальных сетях, что необходимого горючего на заправках или нет вовсе, или отпускается оно ограниченно — до 20−30 литров на машину. Из-за этого люди выстраиваются в длинные очереди.
По словам главы министерства энергетики Хабаровского края Германа Тютюкова, местным жителям не стоит впадать в панику и устраивать искусственный ажиотаж — принимаются все необходимые меры, чтобы максимально оперативно разрешить сложившуюся ситуацию. Топливо поставляется бесперебойно, но в отдельных случаях, в условиях повышенного и пикового спроса, возможно его временное отсутствие на заправочных станциях.
— К сожалению, это последствия того, что закупки на Санкт-Петербургской торговой бирже топлива и решение вопроса с его доставкой занимают порядка двух недель. В настоящее время ситуация налаживается. Для решения проблемы «Трансбункер» увеличил объёмы закупок топлива исходя из увеличившегося спроса. Сейчас для стабилизации ситуации необходимо время. Опасаться серьёзных перебоев не стоит, — сказал глава министерства энергетики Хабаровского края Герман Тютюков.
Министр также добавил, что сейчас на подходе более 180 тонн автомобильного топлива для Ванино и Советской Гавани — в течение ближайших 2−3 дней горючее доставят на нефтебазу, после чего начнётся его развоз по заправочным станциям.
Напомним, что резкое повышение спроса на топливо в Ванино и Совгавани наблюдается с августа текущего года. Сложившаяся ситуация потребовала перенастройки логистики доставки и перераспределения нефтепродуктов по видам. Необходимые меры были приняты ООО «Трансбункер» — компания выделила дополнительные бензовозы для доставки нефтепродуктов бензиновой группы.