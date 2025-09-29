Топливный вопрос в Ванино и Совгавани на контроле правительства Хабаровского края

Правительство Хабаровского края держит на контроле ситуацию с дефицитом автомобильного топлива в Ванино и Советской Гавани, которая вновь напомнила о себе в минувшие выходные. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», местные жители жалуются в социальных сетях, что необходимого горючего на заправках или нет вовсе, или отпускается оно ограниченно — до 20−30 литров на машину. Из-за этого люди выстраиваются в длинные очереди.