В Приморье ИИ помог найти нарушение на молочном производстве

В Приморском крае надзорные органы с помощью системы искусственного интеллекта выявили серьезное нарушение на одном из местных молочных производств. Речь идет о компании из села Степное Уссурийского городского округа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
Проверка показала несоответствие между количеством сырья и готовой продукции. Весной этого года предприятие оформило документы на 15 килограммов творога, указав, что для его производства использовалось 930 килограммов сырого молока. Однако данные системы «Меркурий» показали, что из этого же сырья было произведено почти 938 килограммов различной молочной продукции.
Специалисты отмечают, что это невозможно с технологической точки зрения — из 930 килограммов сырья нельзя получить практически такой же вес готовой продукции. Это свидетельствует о том, что производитель использовал дополнительное сырье неизвестного происхождения, качества и безопасности, что является серьезным нарушением.
Россельхознадзор уже выдал предприятию официальное предостережение о недопустимости таких нарушений ветеринарного законодательства.
Это не единственный случай — с начала 2025 года в Приморском крае с помощью искусственного интеллекта было выявлено уже 99 нарушений при оформлении документов на молочную продукцию, что показывает эффективность новой системы контроля.