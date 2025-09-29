В Приморье ИИ помог найти нарушение на молочном производстве

Проверка показала несоответствие между количеством сырья и готовой продукции. Весной этого года предприятие оформило документы на 15 килограммов творога, указав, что для его производства использовалось 930 килограммов сырого молока. Однако данные системы «Меркурий» показали, что из этого же сырья было произведено почти 938 килограммов различной молочной продукции.