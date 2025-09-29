Меры господдержки производителей и экспортеров зерна продлены до 2026 года

По состоянию на 15 сентября 2025 года оператором программы — АО «НК “Продкорпорация” перечислено на счета зернопроизводителей и экспортеров 19,1 млрд тенге за транспортировку 828,4 тыс тонн пшеницы. Всего в адрес корпорации поступило 553 заявки на возмещение транспортных расходов. Общий объем экспортных поставок пшеницы составил 1,2 млн тонн на сумму 28,2 млрд тенге. Из них больше всего зерна было экспортировано в Азербайджан — 43%, в страны Прибалтики — 30%, через Балтийское и Чёрное моря — 16%. На Афганистан и Грузию пришлось 6% и 5% экспорта соответственно.