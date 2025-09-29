Хабаровский аэропорт возглавил рейтинг воздушных перевозок ДФО в 2025 году

Хабаровский аэропорт им. Г. И. Невельского признан лидером среди дальневосточных регионов по объему авиаперевозок за прошедший год. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Министерство транспорта РФ, число обслуженных пассажиров составило 1,721 млн, что превышает показатель Владивостока (1,71 млн).
Таким образом, общий объем воздушного пассажиропотока на Дальнем Востоке увеличился на 7,1% относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув показателя в 9,9 млн человек. Среди региональных лидеров также выделяются аэропорты Южно-Сахалинска (988 тыс. межрегиональных пассажиров), Якутска (697 тыс.) и Петропавловска-Камчатского (646 тыс.).