Хабаровский аэропорт возглавил рейтинг воздушных перевозок ДФО в 2025 году

Хабаровский аэропорт им. Г. И. Невельского признан лидером среди дальневосточных регионов по объему авиаперевозок за прошедший год. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Министерство транспорта РФ, число обслуженных пассажиров составило 1,721 млн, что превышает показатель Владивостока (1,71 млн).