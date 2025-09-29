Ричмонд
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 сентября

В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

— доллар: покупка — 543,70 тенге, продажа — 545,82 тенге;

— евро: покупка — 635,09 тенге, продажа — 639,23 тенге;

— рубль торгуется в диапазоне 6,40 — 6,52 тенге.

В обменниках Астаны:

— доллар покупают по 542,25 тенге, продают по 547,20 тенге;

— евро: покупка — 633,49 тенге, продажа — 641,42 тенге;

— рубль: покупка — 6,44 тенге, продажа — 6,60 тенге.

В Шымкенте:

— доллар покупают по 543,57 тенге, продают по 546,57 тенге;

— евро: покупка — 635,47 тенге, продажа — 640,60 тенге;

— рубль: покупка — 6,46 тенге, продажа — 6,52 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 544,26 тенге, 1 евро — 634,72 тенге, 1 рубль — 6,52 тенге.