Россиянам рассказали о новой семейной выплате

«Например, в Самарской области в 2025 году прожиточный минимум на душу населения равен 16669 ₽ Соответственно, полтора прожиточных минимума будет равно 25003,5 ₽ Таким образом, в этом регионе для семьи, состоящей из мамы, папы и двоих детей для получения в 2026 году семейной выплаты суммарный ежемесячный доход родителей в 2025 году должен быть не более 100 014 ₽ (1 200 168 ₽ в год). В этом случае суммарный максимальный размер выплаты к получению на родителей составляет 84 011,76 ₽ В случае, если в семье трое детей, то для получения в 2026 году выплаты суммарный ежемесячный доход родителей в 2025 году должен быть не более 125 017,5 ₽ (1 500 210 ₽ в год). Соответственно, они смогут вернуть в 2026 году суммарно 105 014,7 ₽», — рассказал экономист.