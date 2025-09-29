Ричмонд
Россиянам рассказали о новой семейной выплате

Семейную выплату смогут получать россияне, воспитывающие двух и более детей. Новая льгота начнет действовать с 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Семьи, воспитывающие двух и более детей смогут получать ежегодные семейные выплаты. О новой льготе рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Данная выплата будет осуществляться с 2026 года работающим родителям, имеющим двух и более детей. В ее основе лежит механизм возврата большей части уплаченного ранее налога на доходы физических лиц», — объяснил эксперт.

По словам экономиста, размер этой выплаты определяется как разница между уплаченным налогом и налогом, рассчитанным от той же налоговой базы по ставке 6%. Таким образом, получатели вернут более половины уплаченного налога.

Балынин отметил, что выплата предназначена семьям, доход в которых на человека не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания семьи. При этом ежегодная семейная выплата предоставляется каждому из родителей, ее размер зависит от той суммы дохода, который был им получен.

«Например, в Самарской области в 2025 году прожиточный минимум на душу населения равен 16669 ₽ Соответственно, полтора прожиточных минимума будет равно 25003,5 ₽ Таким образом, в этом регионе для семьи, состоящей из мамы, папы и двоих детей для получения в 2026 году семейной выплаты суммарный ежемесячный доход родителей в 2025 году должен быть не более 100 014 ₽ (1 200 168 ₽ в год). В этом случае суммарный максимальный размер выплаты к получению на родителей составляет 84 011,76 ₽ В случае, если в семье трое детей, то для получения в 2026 году выплаты суммарный ежемесячный доход родителей в 2025 году должен быть не более 125 017,5 ₽ (1 500 210 ₽ в год). Соответственно, они смогут вернуть в 2026 году суммарно 105 014,7 ₽», — рассказал экономист.

Балынин добавил, что заявление для получения ежегодной семейной выплаты нужно будет подать с 1 июня до 1 октября года лично либо через портал госуслуг.

Ранее экономист Балынин сообщил, что в октябре будут повышены пенсии гражданам, отметившим 80-летие в сентябре, а также военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.