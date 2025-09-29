В Омской области зафиксировали рекордные показатели урожайности

«Рекордные показатели по яровой пшенице продемонстрировали такие хозяйства, как ИП глава КФХ Клочков А. П., где на отдельных полях урожайность достигает 84−86 ц/га при средней в 64,2 ц/га, ИП ГКФХ Якушев В. Л. с результатом в 60,0 ц/га, ЗАО “Первомайское” (50,7 ц/га) и КФХ Бабак О. Л. (52,6 ц/га). Значительной урожайности по ячменю добились в КФХ Кинсфатор Виктор Егорович (62,3 ц/га) и ИП ГКФХ Виничук В. В. (55,0 ц/га), а высокие результаты по овсу показали СПК “Пушкинский” (61,9 ц/га) и ООО “Дружба” (51,0 ц/га)», — рассказали в учреждении.