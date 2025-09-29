Челябинская область вошла в ТОП-15 регионов по доступности ипотеки

Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в исследовании 2025 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где ипотеку на рыночных условиях на квартиру в 60 квадратных метров могут позволить себе 47,1% семей. На втором и третьем местах — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ, где доля таких семей составила 44,3% и 42% соответственно.
Челябинская область на 13 месте: 23,1% — это доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, 62,4 тыс. рублей — размер ежемесячного ипотечного платежа, свидетельствует исследование РИА Новости.
Свердловская область на 20 месте (доля семей — 20,8%, платеж — 73,9 тыс. рублей), Тюменская — на 28 (18,3% и 85 тыс. рублей соответственно), Курганская область — на 33 (17,7% и 60,3 тыс. рублей).
Как показали результаты исследования, по рыночной ставке по состоянию на август 2025 года ипотеку могут позволить себе 16,1% семей. Это несколько выше, чем в 2024 году (13,4%), но значительно ниже, чем в предыдущие годы, когда работала программа господдержки, а рыночные ставки были существенно меньше.
Так, с 2018 по 2023 годы доля семей, которым доступна ипотека, колебалась в диапазоне 25%-33%. Снижение доступности в 2024 и 2025 годах стало следствием сильного ужесточения ДКП Банком России, тогда как небольшой рост в текущем периоде по сравнению с прошлым годом обусловлен более быстрым ростом зарплат по сравнению с динамикой цен на квадратный метр.
Лидером по абсолютному размеру ежемесячного платежа по ипотеке предсказуемо стала Москва, где цены на жилье самые высокие среди регионов. В столице ежемесячный платеж за квартиру в 60 квадратных метров составляет 249 тыс. рублей, что эквивалентно 2,3 чистой медианной зарплаты во втором квартале 2025 года. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где ежемесячный платеж достигает 171 тыс. рублей. Замыкает первую тройку по размеру ипотечного платежа Севастополь с результатом в 132 тыс. рублей. Еще в 12 регионах ежемесячный ипотечный платеж находится в диапазоне 100−130 тыс. рублей.