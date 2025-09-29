Челябинская область вошла в ТОП-15 регионов по доступности ипотеки

Как показали результаты исследования, по рыночной ставке по состоянию на август 2025 года ипотеку могут позволить себе 16,1% семей. Это несколько выше, чем в 2024 году (13,4%), но значительно ниже, чем в предыдущие годы, когда работала программа господдержки, а рыночные ставки были существенно меньше.