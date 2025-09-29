«БКМ Холдинг» заявил, что Беларусь выпустит трамвай с автономным ходом до 20 километров в 2026 году

По его словам, проект трамвая с увеличенным автономным ходом — дело ближайшего будущего. Он поможет сократить затраты муниципальных бюджетов, ведь контактная сеть — не просто затратная вещь. Это содержание и эксплуатация проводов и подстанций — по сути, речь про полноценное энергохозяйство. По этой причине ряд городов идут к отказу от троллейбусов.