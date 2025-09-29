Ричмонд
В Новосибирске ликвидируют самовольные торговые точки

Нестационарная торговая сеть остаётся важным каналом сбыта для местных производителей — хлебобулочных изделий, молочной продукции, мороженого и других товаров.

В Новосибирске продолжается работа по учёту и упорядочению нестационарной торговли. В Дзержинском районе схема охватывает 328 земельных участков, в Калининском — 295, Заельцовском — 199, Первомайском — 161, Советском — 158, Центральном — 129, Железнодорожном — 73. Об этом сообщает Infopro54.

По данным департамента инвестиций и предпринимательства мэрии города, на 1 января 2025 года в Новосибирске насчитывалось около 2179 нестационарных торговых объектов, включая киоски, павильоны и палатки.

Мэрия также сообщила, что по итогам первого полугодия было ликвидировано 475 самовольных торговых точек, ещё более 500 предстоит убрать.

Нестационарная торговая сеть остаётся важным каналом сбыта для местных производителей — хлебобулочных изделий, молочной продукции, мороженого и других товаров.