В Новосибирске ликвидируют самовольные торговые точки

В Новосибирске продолжается работа по учёту и упорядочению нестационарной торговли. В Дзержинском районе схема охватывает 328 земельных участков, в Калининском — 295, Заельцовском — 199, Первомайском — 161, Советском — 158, Центральном — 129, Железнодорожном — 73. Об этом сообщает Infopro54.