Выставка «Иннопром» откроется в понедельник в Минске

Общая площадь экспозиции выставки превышает 20 тысяч квадратных метров, включая площадку под открытым небом для демонстрации крупногабаритной техники. В экспозиции примут участие свыше 500 компаний, в том числе более 290 российских и свыше 190 белорусских.