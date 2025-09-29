Выставка «Иннопром» откроется в понедельник в Минске

Мероприятие соберет ведущие промышленные компании и представителей правительств стран ЕАЭС, СНГ и других государств — всего на нем ожидаются гости из 24 стран.
Выставка разместится в Минском международном выставочном центре Belexpo и продлится до 1 октября. Ее организаторами являются Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство промышленности Беларуси.
Общая площадь экспозиции выставки превышает 20 тысяч квадратных метров, включая площадку под открытым небом для демонстрации крупногабаритной техники. В экспозиции примут участие свыше 500 компаний, в том числе более 290 российских и свыше 190 белорусских.
В рамках «Иннопром» состоится промышленный форум, пройдут специализированные дискуссии по ключевым темам промышленной кооперации.
В первый день выставку посетят главы правительств Беларуси и России Александр Турчин и Михаил Мишустин.