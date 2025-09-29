Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выставка «Иннопром» откроется в понедельник в Минске

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» впервые стартует в Минске в понедельник, 29 сентября.

Источник: Sputnik.by

Мероприятие соберет ведущие промышленные компании и представителей правительств стран ЕАЭС, СНГ и других государств — всего на нем ожидаются гости из 24 стран.

Выставка разместится в Минском международном выставочном центре Belexpo и продлится до 1 октября. Ее организаторами являются Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство промышленности Беларуси.

Общая площадь экспозиции выставки превышает 20 тысяч квадратных метров, включая площадку под открытым небом для демонстрации крупногабаритной техники. В экспозиции примут участие свыше 500 компаний, в том числе более 290 российских и свыше 190 белорусских.

В рамках «Иннопром» состоится промышленный форум, пройдут специализированные дискуссии по ключевым темам промышленной кооперации.

В первый день выставку посетят главы правительств Беларуси и России Александр Турчин и Михаил Мишустин.