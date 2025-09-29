Ричмонд
Казахстан вводит запрет на вывоз заготовок из цветных металлов

АСТАНА, 29 сен — Sputnik. Минпром Казахстана опубликовал новый приказ, согласно которому вводится запрет на вывоз из страны заготовок из цветных металлов.

Источник: Sputnik.kz

Запрет вводится с 7 октября 2025 года.

Ввести запрет до 31 декабря 2025 года на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

говорится в приказе

А именно:

  • медь нерафинированную, медные аноды для электролитического рафинирования;
  • заготовки для прокатки;
  • медные сплавы прочие (кроме лигатур);
  • скрученную проволоку;
  • тросы.

А также плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции и другие виды. Ссылка на документ тут.