Казахстан вводит запрет на вывоз заготовок из цветных металлов

Запрет вводится с 7 октября 2025 года.
Ввести запрет до 31 декабря 2025 года на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
А именно:
- медь нерафинированную, медные аноды для электролитического рафинирования;
- заготовки для прокатки;
- медные сплавы прочие (кроме лигатур);
- скрученную проволоку;
- тросы.
А также плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции и другие виды. Ссылка на документ тут.