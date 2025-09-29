Самый дорогой пентхаус на вторичном рынке Москвы продается за 4 млрд рублей

Еще один объект экспонируется в Гранатном переулке за 2,9 млрд рублей, сказал в беседе с ТАСС директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark городская недвижимость» Анатолий Довгань. Пентхаус площадью 901,2 «квадрата» продается без отделки, но рассчитан на общую зону кухни-гостиной, пять спален, столько же санузлов, несколько приватных террас. Пятерку лидеров замыкает пентхаус общей площадью 426,4 кв. м, расположенный в доме по улице Малая Бронная. Объект предлагается за 2,7 млрд рублей. Он оснащен дровяными каминами, имеет две террасы с панорамными видами на исторический центр.