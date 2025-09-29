В Госдуме рассказали, как заставить работодателя повысить зарплату

У сотрудника также сохраняется право взыскать недополученные суммы через суд. Для этого важно собрать доказательства: трудовой договор, внутренние акты компании, подтверждения роста потребительских цен и отсутствия изменений в окладах. Суды чаще всего ориентируются на официальные данные Росстата об индексе потребительских цен. Если факт отсутствия индексации будет установлен, суд обяжет работодателя компенсировать разницу и начислить проценты за задержку. Хотя этот процесс может занять время, его результатом становится не только возврат средств, но и обязанность компании изменить подход к индексации заработных плат в целом.