В Госдуме рассказали, как заставить работодателя повысить зарплату

Практически каждый работник в России может столкнуться с вопросом индексации заработной платы. Для бюджетных организаций это требование закреплено напрямую, а коммерческие компании обязаны прописывать механизм пересмотра выплат в коллективных договорах или внутренних документах. Если работодатель уклоняется от индексации, сотрудник имеет право последовательно обратиться с заявлением к руководству, в Государственную инспекцию труда, а затем в суд. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель думского комитета по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.
По словам депутата, законодательство обязывает работодателей учитывать рост стоимости жизни и разрабатывать порядок индексации. Однако многие компании игнорируют это требование, ссылаясь на сложное экономическое положение или заменяя регулярное повышение разовыми премиями. Суды неоднократно указывали, что такой подход не может считаться исполнением обязанности, поскольку премия является поощрительной мерой и зависит от усмотрения руководства, в то время как индексация призвана гарантировать сохранение покупательной способности доходов.
Если сотрудник отмечает, что его заработная плата не пересматривалась в течение нескольких лет, первым шагом должен стать анализ внутренних документов организации. Необходимо проверить, существует ли в компании положение об оплате труда, установлен ли коэффициент индексации, упоминаются ли данные Росстата. Отсутствие таких документов означает прямое нарушение трудового законодательства. В этом случае работник вправе направить руководителю письменное заявление со ссылками на статьи Трудового кодекса и потребовать разъяснений. Как отметил парламентарий, сам факт официального запроса часто побуждает работодателя пересмотреть свою позицию, чтобы избежать потенциальной проверки.
Если реакция на заявление отсутствует или сводится к формальной отписке, следующим шагом становится жалоба в Государственную инспекцию труда. При выявлении нарушений последует штраф и предписание устранить проблему. Эти меры обычно эффективны, поскольку большинство работодателей предпочитают исправить ситуацию до судебного разбирательства.
У сотрудника также сохраняется право взыскать недополученные суммы через суд. Для этого важно собрать доказательства: трудовой договор, внутренние акты компании, подтверждения роста потребительских цен и отсутствия изменений в окладах. Суды чаще всего ориентируются на официальные данные Росстата об индексе потребительских цен. Если факт отсутствия индексации будет установлен, суд обяжет работодателя компенсировать разницу и начислить проценты за задержку. Хотя этот процесс может занять время, его результатом становится не только возврат средств, но и обязанность компании изменить подход к индексации заработных плат в целом.
