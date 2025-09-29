На острове Русский готовят к асфальтированию ещё два участка дорог

На острове Русский, территориально относящемся к Владивостоку, в настоящее время ведутся масштабные работы по обустройству дорожного покрытия. Как сообщает администрация города, дорожники одновременно трудятся на двух ключевых участках: в направлении от посёлка Кэт к Ши́гино и от Подножья к Ши́гино. В планах устройство основания дорог, монтаж водоотводящих систем и укладка асфальта.
По инициативе губернатора Олёга Кожемяко и при поддержке полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева мэрия продолжает приводить в нормативное состояние дороги острова. Всего в 2025 году планируется обустроить около 2,5 километра новых асфальтированных участков, заменяя прежние грунтовые проезды, что значительно улучшит комфорт передвижения для жителей и гостей острова.
На участке дороги от Кэт в сторону Ши́гино продолжаются работы по укладке основания с расклинцовкой, монтажу дренажных колодцев и водопропускных труб, а также укладке асфальта на уже подготовленных территориях. Подготовка дорожного полотна на направлении от Подножья к Ши́гино близится к завершению, а старт асфальтирования планируется на ближайшие дни.
За последние годы значительные преобразования коснулись дорожной инфраструктуры в районе посёлков Кэт и Экипажный, а также Поспелово и Пари́се. Были обновлены дорожные участки от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи и в непосредственной близости к посёлку Экипажный, включая подъезды к ЖСК «Остров». Эти мероприятия позволили вывести состояние местных дорог на нормативный уровень и повысить безопасность движения.
Введение новых асфальтированных дорог на острове Русский является частью масштабной программы, направленной на улучшение транспортной доступности и повышение качества жизни жителей острова и города. Работы контролируются администрацией Владивостока и координируются с региональными властями, что позволяет своевременно решать возникающие вопросы и обеспечивать выполнение заявленных сроков.
