На острове Русский готовят к асфальтированию ещё два участка дорог

На острове Русский, территориально относящемся к Владивостоку, в настоящее время ведутся масштабные работы по обустройству дорожного покрытия. Как сообщает администрация города, дорожники одновременно трудятся на двух ключевых участках: в направлении от посёлка Кэт к Ши́гино и от Подножья к Ши́гино. В планах устройство основания дорог, монтаж водоотводящих систем и укладка асфальта.