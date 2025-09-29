В Свердловской области ипотеку могут позволить себе лишь 20% семей

Расчеты проводились для стандартной квартиры площадью 60 квадратных метров с первоначальным взносом 30%. Ежемесячный платеж для свердловчан составит около 73,9 тысячи рублей. Аналитики учитывали не только возможность вносить ипотечные платежи, но и сохранять привычный уровень повседневных расходов.