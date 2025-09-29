В Свердловской области ипотеку могут позволить себе лишь 20% семей

В Свердловской области каждая пятая семья может позволить себе ипотеку на рыночных условиях. Согласно исследованию РИА Новости, регион занимает 20-е место в рейтинге доступности жилищного кредитования.
Расчеты проводились для стандартной квартиры площадью 60 квадратных метров с первоначальным взносом 30%. Ежемесячный платеж для свердловчан составит около 73,9 тысячи рублей. Аналитики учитывали не только возможность вносить ипотечные платежи, но и сохранять привычный уровень повседневных расходов.
Среди регионов Уральского федерального округа лучшие показатели у Ямало-Ненецкого АО, где 47,1% семей могут взять ипотеку, а также у Ханты-Мансийского АО — 44,3%. Челябинская область занимает 13-е место (23,1%), Тюменская — 28-е (18,3%), Курганская — 33-е (17,7%).
В среднем по стране ипотеку по рыночной ставке могут позволить себе лишь 16,1% российских семей.