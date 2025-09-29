Производство лифтов со скоростью до 4 метров в секунду появится в Могилеве

В Беларуси запустят производство скоростных лифтов, сообщили на «Первом информационном» телеканале.
Амбициозное производство появилось на предприятии «Могилевлифтмаш». Сейчас уже завод реализует новый инвестпроект. В цехах стали собирать лифты скорость движения которых должна составить до 2,5 метра в секунду.
А уже до конца 2025-го в планах — сертификация лифта, скорость которого составляет до 4 метров в секунду.
Кроме того, по словам гендиректора Руслана Страхара, выпуск «Могилевлифтмашем» в 2024-м на рынок тягового электродвигателя позволил расширить линейку специальных взрывозащищенных двигателей для атомной промышленности и медназначения. Благодаря этому белорусское предприятие может «конкурировать со всеми мировыми производителями».
Также с недавнего времени «Могилевлифтмаш» стал производить умные лифты, управляемые со смартфона. Такие лифты способны идентифицировать человека, вошедшего в кабину и автоматически отвезти его на нужный этаж. В мае у предприятия появилось сборочное производство в Азербайджане.
К слову, за январь-апрель Беларусь стала лидером в топ-3 крупнейших импортеров лифтов в Россию, заняв 17% российского рынка. За Беларусью в этом топе — Китай (13%) и Турция (4%).
Тем временем «БКМ Холдинг» заявил, что Беларусь выпустит трамвай с автономным ходом до 20 километров в 2026 году.