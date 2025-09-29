Ричмонд
В порту Таганрог устранены нарушения в части перевалки угля

Суд обязал ЗАО «Приазовье» устранить нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды в части перевалки угля в порту Таганрог. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

В ходе проверки Таганрогской транспортной прокуратуры выяснилось, что документы, обосновывающие хозяйственную деятельность в порту, не содержат информации о применении технологий, методов и способов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

На основании этого прокурор направил в Таганрогский городской суд заявление об обязании ЗАО «Приазовье» обеспечить разработку и утверждение документации, обосновывающей деятельность по перевалке угля в морском порту Таганрог, включив в нее сведения о применении конкретных технологий, направленных на сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.