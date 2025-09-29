В порту Таганрог устранены нарушения в части перевалки угля

На основании этого прокурор направил в Таганрогский городской суд заявление об обязании ЗАО «Приазовье» обеспечить разработку и утверждение документации, обосновывающей деятельность по перевалке угля в морском порту Таганрог, включив в нее сведения о применении конкретных технологий, направленных на сокращение выбросов загрязняющих веществ.