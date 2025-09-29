Глава Администрации президента Крутой раскрыл планы Лукашенко до конца 2025 года

Стало известно о планах президента Беларуси Александра Лукашенко до конца 2025 года. Планы белорусского лидера глава Администрации президента Дмитрий Крутой раскрыл в эфире «Первого информационного».
Прежде всего, Крутой обратил внимание на то, что белорусский президент еще ранее анонсировал проведение большого разговора с правительством по итогам работы экономики за девять месяцев 2025-го. Но он не исключил, что разговор будет шире экономической темы и подведения итогов. Так как в конце 2025-го состоится Всебелорусское народное собрание, где будет рассматриваться окончательная версия программы социально-экономического развития на следующую пятилетку.
— Наверное, через эту призму будет идти и разговор с правительством, — считает он.
Еще глава Администрации президента рассказал, что в рабочем графике белорусского лидера на ближайшее время планируется много международных визитов — в пространстве СНГ и дальнем зарубежье.
— У президента много приглашений, сейчас совместно с МИД по его графику стараемся с нашими международными партнерами эти визиты окончательно определить, — уточнил чиновник.
Также Крутой напомнил, что традиционно после завершения периода активных сельхозработ в Беларуси глава страны переключает внимание на промышленность. Он заметил, что уже анонсировался ряд важных разговоров.
— Думаем, в каком формате — в выездном или в формате семинара по ситуации в отдельных значимых для нашей экономики отраслях — деревообработка и легкая промышленность, то что сейчас уже обсуждается, — указал глава Администрации президента.
Ранее напомним премьер Турчин озвучил решение правительства по предприятиям с долгами, указав на концерны «Беллесбумпром» и «Беллегпром».
А в завершение также Дмитрий Крутой раскрыл планы Александра Лукашенко обсудить прежние поручения по развитию городов-спутников.
Напомним, ранее Александр Лукашенко сказал построить метро к городам-спутникам Минска. А недавно белорусский лидер заявил о планах связать Минск и города-спутники скоростным транспортом.
Еще мы писали, что производство лифтов со скоростью до 4 метров в секунду появится в Могилеве.