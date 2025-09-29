В Калининградской области обновляют лифты в жилых домах

В 2025 году в области планируется замена 54 лифтов в 23 домах. На данный момент большая часть работ уже выполнена — введены в эксплуатацию 36 подъёмников. В целом за последние пять лет в регионе было заменено около 400 лифтов, что существенно улучшило условия проживания тысяч семей.