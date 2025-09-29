В Калининградской области обновляют лифты в жилых домах

Он отметил, что оборудование поставляют различные производители из России и Беларуси, что позволяет выбрать оптимальные модели для эксплуатации в многоквартирных домах региона.
Капремонт включает не только замену кабины, но и полный комплекс работ: обновление шахты и машинного помещения, установку нового подъёмного механизма, системы управления, освещения и дверных створок.
По словам специалистов, новые лифты более просторные и светлые, их технические параметры и оснащение полностью соответствуют современным требованиям ГОСТ. Важно, что конструкции адаптированы для маломобильных граждан: предусмотрены тактильные кнопки и звуковое сопровождение для слабовидящих пассажиров.
В 2025 году в области планируется замена 54 лифтов в 23 домах. На данный момент большая часть работ уже выполнена — введены в эксплуатацию 36 подъёмников. В целом за последние пять лет в регионе было заменено около 400 лифтов, что существенно улучшило условия проживания тысяч семей.
Финансирование программы осуществляется за счёт взносов собственников жилья и софинансирования со стороны правительства Калининградской области.