Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области обновляют лифты в жилых домах

Министр строительства и ЖКХ Калининградской области проверил работу новых лифтов, установленных в рамках программы капитального ремонта.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что оборудование поставляют различные производители из России и Беларуси, что позволяет выбрать оптимальные модели для эксплуатации в многоквартирных домах региона.

Капремонт включает не только замену кабины, но и полный комплекс работ: обновление шахты и машинного помещения, установку нового подъёмного механизма, системы управления, освещения и дверных створок.

По словам специалистов, новые лифты более просторные и светлые, их технические параметры и оснащение полностью соответствуют современным требованиям ГОСТ. Важно, что конструкции адаптированы для маломобильных граждан: предусмотрены тактильные кнопки и звуковое сопровождение для слабовидящих пассажиров.

В 2025 году в области планируется замена 54 лифтов в 23 домах. На данный момент большая часть работ уже выполнена — введены в эксплуатацию 36 подъёмников. В целом за последние пять лет в регионе было заменено около 400 лифтов, что существенно улучшило условия проживания тысяч семей.

Финансирование программы осуществляется за счёт взносов собственников жилья и софинансирования со стороны правительства Калининградской области.