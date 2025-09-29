В Минске выставка «ИННОПРОМ» открывается с 29 сентября

В Минске с 29 сентября начинает работу международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», организованная Министерством промышленности Беларуси и Министерством промышленности и торговли России. Крупный промышленный форум проходит в белорусской столице, собрав 500 компаний-участниц, в том числе 290 российских и более 190 белорусских. Известно, что общая площадь масштабной экспозиции превысила 20 тысяч квадратных метров. Также выставка включает в себя площадку под открытым небом с крупногабаритной техникой.