Медианная зарплата рабочих выросла в Нижегородской области за год на 15%

По информации аналитиков, спрос со стороны организаций сопровождается дефицитом кадров: на одну вакансию в сферах «Рабочий персонал» и «Производство, сервисное обслуживание» приходился всего 3−4 резюме. При этом уровень зарплаты продолжает расти. Так, в производственных профессиях ее увеличили на 14% или до 91,6 тысячи рублей, а в рабочих — на 15% или до 92,3 тысячи рублей.