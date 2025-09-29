Медианная зарплата рабочих выросла в Нижегородской области за год на 15%

Нижегородские работодатели остро нуждаются в рабочих и производственниках. За год компании подняли им медианную зарплату на 14−15%. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
В августе 2025 года для «синих воротничков» было открыто порядка 10 тысяч вакансий, что составляет 39% от общего числа предложений на нижегородском рынке труда.
По информации аналитиков, спрос со стороны организаций сопровождается дефицитом кадров: на одну вакансию в сферах «Рабочий персонал» и «Производство, сервисное обслуживание» приходился всего 3−4 резюме. При этом уровень зарплаты продолжает расти. Так, в производственных профессиях ее увеличили на 14% или до 91,6 тысячи рублей, а в рабочих — на 15% или до 92,3 тысячи рублей.
