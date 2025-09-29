Инвестаналитик ждет дальнейшее понижение ключевой ставки

Эксперт напомнила, что сентябрьское снижение до 17% стало ожидаемым шагом, так как экономика охлаждается быстрее прогнозов, а инфляционные риски отступают. По ее словам, августовская дефляция подтвердила необходимость перехода к мягкой денежно-кредитной политике.
«Следующий шаг — снижение до 16% уже в октябре. Но траекторию смягчения будут сдерживать новые фискальные меры», — отметила Кузнецова в беседе с «Газетой.Ru».
Она указала, что в принятом бюджете увеличивается нагрузка на бизнес и потребительский сектор: с 2026 года НДС может вырасти с 20% до 22%, что даст краткосрочный проинфляционный эффект до 1 п.п. в первом полугодии.
Кроме того, снижается лимит для применения упрощенной системы налогообложения без НДС до 10 млн рублей, а страховые взносы по ряду сфер унифицируются на уровне 30% от базы.
Инвестсоветник также рекомендовала вкладчикам воспользоваться моментом: банки пока держат ставки на уровне 14−16%, однако к концу года депозиты опустятся до 13−14%. Наиболее выгодны вклады на 3−6 месяцев. Кредиты и ипотека, по ее прогнозу, станут доступнее в первом квартале 2026 года, когда ставка приблизится к 15%.
Осенью иностранные валюты могут вырасти еще на 1−2 рубля. Их покупка, считает Кузнецова, актуальна скорее как инструмент диверсификации, а не ставка на резкое ослабление рубля.