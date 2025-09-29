Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвестаналитик ждет дальнейшее понижение ключевой ставки

В октябре ключевая ставка может быть вновь снижена. Об этом заявила инвестиционный советник Юлия Кузнецова, предположив, что на заседании 24 октября Банк России опустит ее на один процентный пункт — до 16%.

Источник: РИА "Новости"

Эксперт напомнила, что сентябрьское снижение до 17% стало ожидаемым шагом, так как экономика охлаждается быстрее прогнозов, а инфляционные риски отступают. По ее словам, августовская дефляция подтвердила необходимость перехода к мягкой денежно-кредитной политике.

«Следующий шаг — снижение до 16% уже в октябре. Но траекторию смягчения будут сдерживать новые фискальные меры», — отметила Кузнецова в беседе с «Газетой.Ru».

Она указала, что в принятом бюджете увеличивается нагрузка на бизнес и потребительский сектор: с 2026 года НДС может вырасти с 20% до 22%, что даст краткосрочный проинфляционный эффект до 1 п.п. в первом полугодии.

Кроме того, снижается лимит для применения упрощенной системы налогообложения без НДС до 10 млн рублей, а страховые взносы по ряду сфер унифицируются на уровне 30% от базы.

Таким образом, монетарная политика ЦБ и фискальная политика правительства начинают расходиться: регулятор смягчает условия, а бюджет — напротив, усиливает нагрузку. Это, по словам Кузнецовой, может замедлить темпы снижения ключевой ставки уже в 2026 году.

Инвестсоветник также рекомендовала вкладчикам воспользоваться моментом: банки пока держат ставки на уровне 14−16%, однако к концу года депозиты опустятся до 13−14%. Наиболее выгодны вклады на 3−6 месяцев. Кредиты и ипотека, по ее прогнозу, станут доступнее в первом квартале 2026 года, когда ставка приблизится к 15%.

Осенью иностранные валюты могут вырасти еще на 1−2 рубля. Их покупка, считает Кузнецова, актуальна скорее как инструмент диверсификации, а не ставка на резкое ослабление рубля.