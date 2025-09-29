Инвестаналитик ждет дальнейшее понижение ключевой ставки

Инвестсоветник также рекомендовала вкладчикам воспользоваться моментом: банки пока держат ставки на уровне 14−16%, однако к концу года депозиты опустятся до 13−14%. Наиболее выгодны вклады на 3−6 месяцев. Кредиты и ипотека, по ее прогнозу, станут доступнее в первом квартале 2026 года, когда ставка приблизится к 15%.