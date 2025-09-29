Ричмонд
Волгоградские коммунисты обошли в доходах единороссов

Из 21 млн 736 тысяч 248 рублей, поступивших на счета шести партий, 19 млн 875 тысяч 142 рублей они уже израсходовали.

Волгоградский облизбирком проверил сведения о поступлениях средств реготделений политических партий за апрель-июнь 2025 года.

Из 21-го реготделения 15 заявили о нулевом балансе. Оставшиеся шесть — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — за правду», «Яблоко», ЛДПР и «Новые люди» — получили за II квартал имущество на сумму 21 млн 736 тысяч 248 рублей.

Лидером по доходам стали коммунисты — на их счета поступило 17,4 млн рублей. На втором месте единороссы — 12,6 млн. У эсеров — 250 тысяч, у либерал-демократов — 7,7 тысяч, у «Новых людей» — 3,5 тысяч рублей.

«Из этих средств 19 млн 875 тысяч 142 рублей партии уже израсходовали на осуществление уставной деятельности», — уточняют в облизбиркоме.

