Волгоградские коммунисты обошли в доходах единороссов

Волгоградский облизбирком проверил сведения о поступлениях средств реготделений политических партий за апрель-июнь 2025 года.
Из 21-го реготделения 15 заявили о нулевом балансе. Оставшиеся шесть — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — за правду», «Яблоко», ЛДПР и «Новые люди» — получили за II квартал имущество на сумму 21 млн 736 тысяч 248 рублей.
Лидером по доходам стали коммунисты — на их счета поступило 17,4 млн рублей. На втором месте единороссы — 12,6 млн. У эсеров — 250 тысяч, у либерал-демократов — 7,7 тысяч, у «Новых людей» — 3,5 тысяч рублей.
«Из этих средств 19 млн 875 тысяч 142 рублей партии уже израсходовали на осуществление уставной деятельности», — уточняют в облизбиркоме.