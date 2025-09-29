Татарстан занял 49-е место в рейтинге доступности ипотеки

Наименее доступна ипотека в Севастополе — лишь 3,3% семей могут позволить себе кредит на жилье при среднем платеже 132,1 тыс. руб. Самая доступная ипотека в Ямало-Ненецком автономном округе, где 47,1% семей могут взять ипотеку при среднем платеже 104,7 тыс. руб.