«Кто проиграл от закрытия, тот и выиграл от открытия». Глава ГТК сказал, как на экономике Беларуси отразилось закрытие Польшей границы

Глава таможни оценил ущерб экономике Беларуси из-за закрытия Польшей границы.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, сказал, как на экономике Беларуси сказалось закрытие Польшей границы, сообщили на СТВ.

В частности, глава ГТК подчеркнул, что по ситуации с белорусско-польской границей «тот, кто проиграл от закрытия, тот и выиграл от открытия». И заметил, что это касается Польши. Также Орловский пояснил, что ситуация с закрытием границы плохо отразилась и на транзите, и на белорусских грузах. А вот исправление ситуации больше всего сыграла на руку польской стороне.

— Конечно, открытие границы хорошо для двух сторон, и все-таки в первую очередь — для польской, — прокомментировал он.

Еще глава ГТК пояснил, что закрытие Польшей границы с 12 по 25 сентября не принесло серьезного ущерба белорусской экономике. Он добавил, что грузы, которые направлялись в Европу — «вышли», а ожидаемый импорт не был критичным. Как и не наблюдалось в результате критического отсутствия сырья либо комплектующих.

— Скажем, было неприятно, но без особых последствий, — подытожил он.

При этом еще Орловский рассказал, что по поставкам цветов и иного скоропортящегося товара, который не мог дожидаться отгрузок по 10 суток принимались оперативные решения. Что смогли, перегружали в грузовики на другое направление. А грузы, которые могут подождать, «дождались своего пересечения границы».

В то же время Сейм требует от Туска посчитать убытки Польши из-за закрытия границы с Беларусью.

А еще накануне глава таможни сказал, кто пропускает больше машин из Беларуси — Польша, Литва или Латвия.

Еще мы писали, что в Минске выставка «ИННОПРОМ» открывается с 29 сентября.