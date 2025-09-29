«Кто проиграл от закрытия, тот и выиграл от открытия». Глава ГТК сказал, как на экономике Беларуси отразилось закрытие Польшей границы

Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, сказал, как на экономике Беларуси сказалось закрытие Польшей границы, сообщили на СТВ.
В частности, глава ГТК подчеркнул, что по ситуации с белорусско-польской границей «тот, кто проиграл от закрытия, тот и выиграл от открытия». И заметил, что это касается Польши. Также Орловский пояснил, что ситуация с закрытием границы плохо отразилась и на транзите, и на белорусских грузах. А вот исправление ситуации больше всего сыграла на руку польской стороне.
— Конечно, открытие границы хорошо для двух сторон, и все-таки в первую очередь — для польской, — прокомментировал он.
Еще глава ГТК пояснил, что закрытие Польшей границы с 12 по 25 сентября не принесло серьезного ущерба белорусской экономике. Он добавил, что грузы, которые направлялись в Европу — «вышли», а ожидаемый импорт не был критичным. Как и не наблюдалось в результате критического отсутствия сырья либо комплектующих.
— Скажем, было неприятно, но без особых последствий, — подытожил он.
При этом еще Орловский рассказал, что по поставкам цветов и иного скоропортящегося товара, который не мог дожидаться отгрузок по 10 суток принимались оперативные решения. Что смогли, перегружали в грузовики на другое направление. А грузы, которые могут подождать, «дождались своего пересечения границы».
