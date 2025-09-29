«Кто проиграл от закрытия, тот и выиграл от открытия». Глава ГТК сказал, как на экономике Беларуси отразилось закрытие Польшей границы

В частности, глава ГТК подчеркнул, что по ситуации с белорусско-польской границей «тот, кто проиграл от закрытия, тот и выиграл от открытия». И заметил, что это касается Польши. Также Орловский пояснил, что ситуация с закрытием границы плохо отразилась и на транзите, и на белорусских грузах. А вот исправление ситуации больше всего сыграла на руку польской стороне.