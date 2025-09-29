Politico: ЕС может к концу октября принять решение о конфискации активов РФ

Аналитик Центра стратегических и международных исследований* Макс Бергман выразил мнение, что европейские страны в действительности «не заинтересованы в конфронтации» с РФ. Кроме того, он отметил, что антироссийские санкции исчерпали себя. Эксперт добавил, что у ЕС больше не осталось рычагов влияния на Россию.