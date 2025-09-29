Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕС может к концу октября принять решение о конфискации активов РФ

Первая встреча ЕС по вопросу конфискации российских активов пройдёт на саммите в Копенгагене.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз собирается в конце октября принять решение о конфискации замороженных российских активов, сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

Первая встреча по этому поводу пройдёт на саммите лидеров ЕС в Копенгагене.

«Цель (мероприятия — прим. ред.) — заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать (помехи со стороны премьер-министра Венгрии Виктора — прим. ред.) Орбана. Сейчас мы находимся в серой зоне», — сказал неназванный европейский дипломат в беседе с журналистами.

Вместе с тем авторы статьи обращают внимание, что ЕС по-прежнему «с трудом выходит на лидирующие позиции». Уточняется, что его возможности по созданию препятствий для России «выглядят ограниченными».

Аналитик Центра стратегических и международных исследований* Макс Бергман выразил мнение, что европейские страны в действительности «не заинтересованы в конфронтации» с РФ. Кроме того, он отметил, что антироссийские санкции исчерпали себя. Эксперт добавил, что у ЕС больше не осталось рычагов влияния на Россию.

Напомним, 21 сентября официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия примет жесткие ответные меры в случае конфискации Западом российских активов. По её словам, европейские власти знают об этом.

* Организация, признанная нежелательной в России.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше