Politico: ЕС может к концу октября принять решение о конфискации активов РФ

Евросоюз собирается в конце октября принять решение о конфискации замороженных российских активов, сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.
Первая встреча по этому поводу пройдёт на саммите лидеров ЕС в Копенгагене.
«Цель (мероприятия — прим. ред.) — заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать (помехи со стороны премьер-министра Венгрии Виктора — прим. ред.) Орбана. Сейчас мы находимся в серой зоне», — сказал неназванный европейский дипломат в беседе с журналистами.
Вместе с тем авторы статьи обращают внимание, что ЕС по-прежнему «с трудом выходит на лидирующие позиции». Уточняется, что его возможности по созданию препятствий для России «выглядят ограниченными».
Аналитик Центра стратегических и международных исследований* Макс Бергман выразил мнение, что европейские страны в действительности «не заинтересованы в конфронтации» с РФ. Кроме того, он отметил, что антироссийские санкции исчерпали себя. Эксперт добавил, что у ЕС больше не осталось рычагов влияния на Россию.
Напомним, 21 сентября официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия примет жесткие ответные меры в случае конфискации Западом российских активов. По её словам, европейские власти знают об этом.
* Организация, признанная нежелательной в России.