Беларусь и Татарстан будут расширять сотрудничество в машиностроении и нефтехимии

Рабочую группу с белорусской стороны возглавил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, с российской — заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Олег Коробченко.
«Несмотря на сложную обстановку сотрудничество между Беларусью и Татарстаном плодотворно развивается, есть новые направления, которые позволяют нам уверенно двигаться вперед, выполняя задачи, поставленные нашими руководителями по увеличению товарооборота», — отметил в приветственном слове Виктор Каранкевич.
Заместитель премьер-министра подчеркнул, что складывающаяся в отношениях между нашими странами ситуация позволяет вывести сотрудничество на качественно новый уровень. «Сегодня наша задача — использовать сильные стороны друг друга для совместного интенсивного развития. Я уверен, что в наших силах выйти на ежегодный товарооборот в $2 млрд», — отметил Виктор Каранкевич.
Среди ключевых направлений, которые смогут обеспечить положительную динамику двусторонней торговли, заместитель премьер-министра назвал сотрудничество в промышленности, которая остается основой взаимодействия. «Есть яркие примеры такого сотрудничества — взаимодействие Минского моторного завода с татарстанским “РариТЭК Холдинг”, где создаются газовые двигатели. БЕЛАЗ закупает у производителей из Татарстана электродвигатели и генераторы, электротехнические и резинотехнические изделия. Реализуется программа сотрудничества Минского автомобильного завода и ПАО “КАМАЗ” по применению унифицированных локализированных комплектующих для сборки автомобильной техники и др.», — рассказал Виктор Каранкевич.
«Совместный проект ООО “Торгово-производственная компания “МТЗ-Татарстан” — своего рода хаб по реализации продукции многих белорусских производителей — МАЗ, Гомсельмаш, ММЗ — в Республике Татарстан и в других российских регионах”, — подчеркнул заместитель-премьер министра.
Среди перспективных направлений — сотрудничество в сфере нефтехимии. «Необходимо дополнительно проработать новые точки роста товарооборота в этой сфере за счет реализации совместных инновационных высокотехнологичных проектов», — отметил Виктор Каранкевич.
Среди важных направлений сотрудничества также проекты в авиастроении, где накоплен положительный опыт взаимодействия, поставки белорусский пассажирской и сельскохозяйственной техники, сотрудничество в сфере строительства дорог и др.
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Олег Коробченко подчеркнул, что в 2024 году товарооборот между Беларусью и Татарстаном составил около $1 млрд, а в текущем году он значительно превышает прошлогоднее значение. «В мае состоялся визит премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина в Татарстан. Были достигнуты определенные договоренности, и они должны быть выполнены. Все наши компании, которые взаимодействуют с белорусскими, сегодня представлены на Международной промышленной выставке “ИННОПРОМ. Беларусь”. Потенциал большой, и если наши предприятия нефтехимии начнут сотрудничество на более высоком уровне, мы достигнем желаемого», — рассказал Олег Коробченко.
В ходе встречи были подписаны протокол заседания рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Республикой Татарстан и протокол совместного заседания рабочей группы о сотрудничестве между предприятиями нефтехимических комплексов Республики Беларусь и Республики Татарстан.