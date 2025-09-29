Беларусь и Татарстан будут расширять сотрудничество в машиностроении и нефтехимии

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Олег Коробченко подчеркнул, что в 2024 году товарооборот между Беларусью и Татарстаном составил около $1 млрд, а в текущем году он значительно превышает прошлогоднее значение. «В мае состоялся визит премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина в Татарстан. Были достигнуты определенные договоренности, и они должны быть выполнены. Все наши компании, которые взаимодействуют с белорусскими, сегодня представлены на Международной промышленной выставке “ИННОПРОМ. Беларусь”. Потенциал большой, и если наши предприятия нефтехимии начнут сотрудничество на более высоком уровне, мы достигнем желаемого», — рассказал Олег Коробченко.