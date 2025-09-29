Кубанский суд наложил арест на активы порта Туапсе по иску Генпрокуратуры

Иск, поданный заместителем Генпрокурора РФ, направлен против владельцев компаний — Шахлара Новрузова, Олега Басина и иностранной компании «Вониксель Лимитед».
Генпрокуратура требует признать недействительными сделки по приобретению долей этих компаний и взыскать их в доход Российской Федерации.
Рассмотрение иска назначено на 17 октября 2025 года. Суд запретил ответчикам открывать новые банковские счета и распоряжаться активами, что серьезно ограничивает возможности компаний. Данное решение связано с расследованием уголовного дела о хищении 919 млн рублей, в котором фигурантом является Шахлар Новрузов, пишут «РИА Новости».