Кубанский суд наложил арест на активы порта Туапсе по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Краснодарского края постановил арестовать все движимое и недвижимое имущество ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт», включая транспортные средства, доли в уставных капиталах, объекты интеллектуальной собственности и денежные средства.

Источник: Новая Кубань

Иск, поданный заместителем Генпрокурора РФ, направлен против владельцев компаний — Шахлара Новрузова, Олега Басина и иностранной компании «Вониксель Лимитед».

Генпрокуратура требует признать недействительными сделки по приобретению долей этих компаний и взыскать их в доход Российской Федерации.

Рассмотрение иска назначено на 17 октября 2025 года. Суд запретил ответчикам открывать новые банковские счета и распоряжаться активами, что серьезно ограничивает возможности компаний. Данное решение связано с расследованием уголовного дела о хищении 919 млн рублей, в котором фигурантом является Шахлар Новрузов, пишут «РИА Новости».