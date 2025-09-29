Товарооборот между Казахстаном и Италией достиг $10,1 млрд за полгода

По итогам шести месяцев, если рассматривать экспорт сырья, Италия занимает первое место, а по несырьевым товарам — третье. Наша цель — не только торговля. Мы приглашаем в экономику крупных итальянских производителей, чтобы совместно выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, а не только сырье.
Он подчеркнул, что Италия является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана.
По итогам шести месяцев товарооборот составил 10,1 млрд долларов, из которых 9,4 млрд долларов приходится на экспорт. Мы приняли меры по увеличению экспорта пшеницы. Новое направление экспорта — подсолнечное масло. Кроме того, мы увеличили экспорт металлических изделий в шесть раз. Нефть остается основной позицией.
Напомним, в Акорде Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил президента Италии Серджо Маттарелла. Сейчас главы двух государств проводят переговоры, в ходе которых Президенты рассмотрят перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.