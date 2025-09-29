Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Товарооборот между Казахстаном и Италией достиг $10,1 млрд за полгода

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал о развитии торгово-экономических отношений Казахстана и Италии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По итогам шести месяцев, если рассматривать экспорт сырья, Италия занимает первое место, а по несырьевым товарам — третье. Наша цель — не только торговля. Мы приглашаем в экономику крупных итальянских производителей, чтобы совместно выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, а не только сырье.

рассказал министр журналистам в Акорде

Он подчеркнул, что Италия является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана.

По итогам шести месяцев товарооборот составил 10,1 млрд долларов, из которых 9,4 млрд долларов приходится на экспорт. Мы приняли меры по увеличению экспорта пшеницы. Новое направление экспорта — подсолнечное масло. Кроме того, мы увеличили экспорт металлических изделий в шесть раз. Нефть остается основной позицией.

отметил Арман Шаккалиев

Напомним, в Акорде Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил президента Италии Серджо Маттарелла. Сейчас главы двух государств проводят переговоры, в ходе которых Президенты рассмотрят перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.