Узбекистанцы продолжают массово жаловаться на застройщиков: как обманывают потребителей при покупке квартир в новостройках

На практике такие требования нарушают Гражданский кодекс Узбекистана. Согласно статье 385, при расторжении договора компенсация допускается только в случае, если другой стороне причинён реальный ущерб. Статья 14 Кодекса поясняет, что ущерб — это реальные потери и упущенная выгода. Однако при расторжении договора по инициативе покупателя, как правило, компания не несёт убытков: квартиры строятся по типовым проектам и быстро находят новых покупателей, тем более что спрос на жильё стабильно высокий, а цены продолжают расти.