Узбекистанцы продолжают массово жаловаться на застройщиков: как обманывают потребителей при покупке квартир в новостройках

Vaib.uz (Узбекистан. 29 сентября). Проблемы с новостройками и недобросовестными застройщиками остаются одной из самых острых тем для жителей Узбекистана. За январь-август текущего года в Комитет по конкуренции поступило почти 1000 обращений по вопросам строительства и покупки многоквартирных домов. В большинстве жалоб фигурируют одни и те же претензии: нарушение условий договора строительными компаниями, задержки со сдачей новых квартир, невыполнение обещаний, указанных в договорах и рекламных материалах.
Застройщики нарушают закон?
Помимо стандартных нарушений сроков, в ходе рассмотрения обращений специалисты Комитета по конкуренции выявили ещё одну опасную тенденцию — некоторые строительные организации включают в договоры пункты, противоречащие законодательству. Наиболее распространённая схема: «если потребитель по собственной инициативе расторгает договор, строительная компания удерживает штраф — до 10% от уже уплаченных средств или стоимости договора».
На практике такие требования нарушают Гражданский кодекс Узбекистана. Согласно статье 385, при расторжении договора компенсация допускается только в случае, если другой стороне причинён реальный ущерб. Статья 14 Кодекса поясняет, что ущерб — это реальные потери и упущенная выгода. Однако при расторжении договора по инициативе покупателя, как правило, компания не несёт убытков: квартиры строятся по типовым проектам и быстро находят новых покупателей, тем более что спрос на жильё стабильно высокий, а цены продолжают расти.
В статье 260 Кодекса также закреплено: неустойка (штраф, пеня) применяется только если сторона-должник не исполнила или ненадлежащим образом исполнила обязательства. Чаще всего покупатель добросовестно вносит оплату, а вот до передачи квартиры застройщик продолжает числиться должником.
Поэтому взыскание штрафа с покупателя при расторжении договора по его инициативе является незаконным. Комитет по конкуренции отмечает, что благодаря его вмешательству договоры восьми покупателей были расторгнуты без применения необоснованных штрафов, а гражданам возвращено свыше 1,5 миллиарда сумов.
Что советуют специалисты.
В комитете советуют: при покупке жилья в новостройке обязательно внимательно изучайте все условия договора до его подписания. Если у вас недостаточно юридических знаний — обратитесь к квалифицированному юристу или адвокату, чтобы не упустить важные детали.
Если в договоре вы обнаружили условия, ограничивающие ваши права или противоречащие закону, вы можете обратиться в суд или в уполномоченные государственные органы. Только так вы сможете гарантировать защиту своих прав и интересов.