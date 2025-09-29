Демешин: «Мы будем и дальше восстанавливать и оказывать всестороннюю поддержку нашему подшефному городу Дебальцево»

Губернатор Дмитрий Демешин в очередной раз отправился в рабочую поездку в подшефный город Хабаровского края Дебальцево в ДНР и провел ряд инспекций на объектах, где сегодня полным ходом идут ремонтные работы. Их восстановлением занимаются специалисты, направленные из Хабаровского края. В этом году запланирован ремонт 21 объекта, часть из них уже сдана.