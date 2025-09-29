Демешин: «Мы будем и дальше восстанавливать и оказывать всестороннюю поддержку нашему подшефному городу Дебальцево»

Губернатор Дмитрий Демешин в очередной раз отправился в рабочую поездку в подшефный город Хабаровского края Дебальцево в ДНР и провел ряд инспекций на объектах, где сегодня полным ходом идут ремонтные работы. Их восстановлением занимаются специалисты, направленные из Хабаровского края. В этом году запланирован ремонт 21 объекта, часть из них уже сдана.
Так, Дмитрий Демешин осмотрел восстановленный бассейн ФСК «Локомотив» — его сдали этой весной — а также площадку рядом, на которой в скором времени начнется строительство нового модульного спортзала. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы: уже завершен демонтаж аварийной пристройки и разрушенного фундамента, готовится котлован.
Кроме того, губернатор Хабаровского края проверил, как отремонтировали спортивный зал в школе № 5, и отметил, что работы выполнены качественно. Также он оценил состояние одного из пострадавших от обстрелов многоквартирного дома, в котором обновили кровлю и отремонтировали входные группы в подъездах.
Еще одной точкой в маршруте Дмитрия Демешина стала центральная городская больница, где продолжается капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой лифтового оборудования. Помимо этого, он заехал в детский сад № 8 «Звездочка» — здание было восстановлено в прошлом году.
Во время объезда губернатор проинспектировал, как идет реконструкция дорог в городе. В этом году Хабаровский край занимается восстановлением покрытия на восьми участках площадью более 26 тысяч квадратных метров, установкой искусственных неровностей и оборудованием автобусных остановок.
С главой округа Сергеем Желновачем Дмитрий Демешин обсудил дальнейшие перспективы развития Дебальцево.
«Мы не просто восстанавливаем инфраструктуру, а вносим свой вклад в строительство нового светлого будущего людей, которые живут здесь. Результаты нашей совместной работы можно увидеть наглядно. Мы будем и дальше восстанавливать и оказывать всестороннюю поддержку нашему подшефному городу Дебальцево. Хабаровский край вместе с вами!», — сказал губернатор.