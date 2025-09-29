Ричмонд
Аэрофлот открыл прямое авиасообщение между Краснодаром и Казанью

«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Краснодара в Казань с высокой частотой — четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Источник: Новая Кубань

Отправление самолетов назначено на 13:25, время в пути составляет около трех часов двадцати пяти минут. Компания «Аэрофлот» стала единственным перевозчиком на этом направлении, что важно для стабильного и комфортного сообщения между двумя регионами.

Новые рейсы улучшат доступность путешествий, позволят бизнесу и туристам быстрее и удобнее перемещаться между двумя крупными городами.

Стоит отметить, что аэропорт Краснодара недавно возобновил свою работу после трех с половиной лет простоя, что уже дало толчок развитию новых маршрутов.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что недавно авиакомпания «Азимут» открыла рейсы в Тбилиси и Анталью, а с октября «Победа» запустит новые направления в Екатеринбург и Стамбул.