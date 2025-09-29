Аэрофлот открыл прямое авиасообщение между Краснодаром и Казанью

Отправление самолетов назначено на 13:25, время в пути составляет около трех часов двадцати пяти минут. Компания «Аэрофлот» стала единственным перевозчиком на этом направлении, что важно для стабильного и комфортного сообщения между двумя регионами.



Новые рейсы улучшат доступность путешествий, позволят бизнесу и туристам быстрее и удобнее перемещаться между двумя крупными городами.



Стоит отметить, что аэропорт Краснодара недавно возобновил свою работу после трех с половиной лет простоя, что уже дало толчок развитию новых маршрутов.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что недавно авиакомпания «Азимут» открыла рейсы в Тбилиси и Анталью, а с октября «Победа» запустит новые направления в Екатеринбург и Стамбул.