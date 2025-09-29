На Дону проиндексируют социальные пособия на 7,6%

По словам спикера, с 1 октября 2025 года ежемесячное вознаграждение приемным родителям возрастет на 789 ₽ и составит 11,2 тыс. руб. Одновременно увеличатся дополнительные выплаты: при передаче детей во вторую и последующие приемные семьи — с 2, 01 тыс. руб. до 2,2 тыс. руб., за особые условия труда — с 1, 5 тыс. руб. до 1, 6 тыс. руб., за проживание в сельской местности — с 2, 5 тыс. руб. до 2, 7 тыс. руб., за воспитание малышей до трех лет, детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья — с 4, 02 тыс. руб. до 4, 3тыс. руб.
С учетом инфляции 7,6% пересмотрены другие меры поддержки, которые начнут действовать в 2025 году с перерасчетом с 1 января. Три вида пособий для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличены на 392 ₽: на воспитание в семьях опекунов и попечителей, на обучение после 18 лет при отсутствии полного государственного обеспечения, а также на содержание приемного ребенка. Размер этих выплат составит 13,6 тыс. руб.
Проиндексированы выплаты на третьего и последующих детей — с 11,2 тыс. руб. до 11, 5 тыс. руб. Для семей с детьми, страдающими фенилкетонурией, увеличены компенсации на специализированное питание от 2, 7 тыс. руб. до 7,1 тыс. руб. в зависимости от возраста ребенка.
Повышен размер гарантированного перечня услуг по погребению с 9,4 тыс. руб. до 9,7 тыс. руб. 674, а также ежемесячной денежной компенсации за льготный проезд для ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий — с 1, 1 тыс. руб. до 1,2 тыс. руб.