На Дону проиндексируют социальные пособия на 7,6%

По словам спикера, с 1 октября 2025 года ежемесячное вознаграждение приемным родителям возрастет на 789 ₽ и составит 11,2 тыс. руб. Одновременно увеличатся дополнительные выплаты: при передаче детей во вторую и последующие приемные семьи — с 2, 01 тыс. руб. до 2,2 тыс. руб., за особые условия труда — с 1, 5 тыс. руб. до 1, 6 тыс. руб., за проживание в сельской местности — с 2, 5 тыс. руб. до 2, 7 тыс. руб., за воспитание малышей до трех лет, детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья — с 4, 02 тыс. руб. до 4, 3тыс. руб.