Какие лекарства и медуслуги освободят в Казахстане от НДС: проект постановления

Подготовлено постановление правительства РК «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских услуг, освобождаемых от налога на добавленную стоимость на территории Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, проект постановления предусматривает освобождение ряда лекарственных средств и медицинских услуг от налога на добавленную стоимость:

● это лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких (орфанных) и социально значимых заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС, станут доступнее по цене;

● медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, а также услуги по лечению редких и социально значимых заболеваний будут предоставляться без учета НДС.

В Минздраве отметили, что эта мера направлена на поддержку пациентов и повышение доступности лечения.

Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку для медицинских организаций и расширить возможности для пациентов.

говорится в обосновании

Указывается, что проект постановления реализуется в рамках мер по улучшению системы здравоохранения и будет способствовать укреплению социальной защиты населения.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 13 октября.