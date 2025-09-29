Какие лекарства и медуслуги освободят в Казахстане от НДС: проект постановления

В частности, проект постановления предусматривает освобождение ряда лекарственных средств и медицинских услуг от налога на добавленную стоимость:
● это лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких (орфанных) и социально значимых заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС, станут доступнее по цене;
● медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, а также услуги по лечению редких и социально значимых заболеваний будут предоставляться без учета НДС.
В Минздраве отметили, что эта мера направлена на поддержку пациентов и повышение доступности лечения.
Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку для медицинских организаций и расширить возможности для пациентов.
Указывается, что проект постановления реализуется в рамках мер по улучшению системы здравоохранения и будет способствовать укреплению социальной защиты населения.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 13 октября.