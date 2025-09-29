Оплата картой станет доступна во всех маршрутках в Беларуси с 1 ноября

В Беларуси с 1 ноября в маршрутных такси станет доступна оплата картой. Подробнее рассказали в Министерстве по налогам и сборам.
Так, с 1 ноября во всех маршрутках категории М2 (перевозки в маршрутных такси. — Ред.) должны заработать платежные терминалы для безналичной оплаты проезда.
— С 1 ноября предусмотрено использование платежных терминалов при осуществлении городских автомобильных перевозок пассажиров в маршрутных такси в регулярном сообщении, — прокомментировали в МНС.
Обязанность использовать терминалы для безналичной оплаты регламентируют для юрлиц соответствующие постановление Совмина и Нацбанка. При этом уточняется, что появление терминалов в маршрутках Беларуси не исключает возможность по-прежнему оплачивать проезд наличными. И при наличии техсредств возможна будет также оплата иными платежными инструментами, например, через QR-код.
