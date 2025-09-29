Оплата картой станет доступна во всех маршрутках в Беларуси с 1 ноября

Обязанность использовать терминалы для безналичной оплаты регламентируют для юрлиц соответствующие постановление Совмина и Нацбанка. При этом уточняется, что появление терминалов в маршрутках Беларуси не исключает возможность по-прежнему оплачивать проезд наличными. И при наличии техсредств возможна будет также оплата иными платежными инструментами, например, через QR-код.