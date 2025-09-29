Турчин: уровень торгово-экономических отношений Беларуси и Кыргызстана находится на подъеме

«Локомотивом, безусловно, является сотрудничество в промышленной сфере, в которой наиболее ярко проявляется взаимодополняемость наших экономик, — отметил Александр Турчин. — Беларусь и Кыргызстан обладают значительным потенциалом для наращивания сотрудничества в таких ключевых областях, как машиностроение, сельское хозяйство, инновационные технологии. Однако мы не должны делать акцент только на объемах поставок. Важна и качественная составляющая. Перспективы мы видим в расширении промышленной кооперации. Эти сферы в комплексе открывают широкие возможности для совместного обмена опытом и реализации высокотехнологичных проектов, выгодных обеим сторонам. Мы знаем, что у вас активно стоится жилье, возводятся инфраструктурные и дорожные объекты. Уделяется внимание экологии».