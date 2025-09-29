Ричмонд
Турчин: уровень торгово-экономических отношений Беларуси и Кыргызстана находится на подъеме

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Кыргызстан в ближайшие годы должны активизировать двустороннее сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с председателем Кабинета Министров — руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Александр Турчин отметил, что этот официальный визит — значимое событие в двусторонних отношениях. Беларусь и Кыргызстан связывает долгосрочное партнерство, основанное на крепкой дружбе и взаимном уважении.

«Мы, конечно же, регулярно и эффективно встречаемся на площадках интеграционных объединений — ЕАЭС и СНГ. Особые надежды возлагаем на активизацию взаимодействия в формате ШОС. Искренне поздравляем Кыргызскую Республику с переходом председательства в этой весомой организации, — отметил Александр Турчин. — Тем не менее с учетом наших союзнических отношений предлагаю в дальнейшем поставить на системную основу организацию взаимных двусторонних официальных контактов».

Основой белорусско-кыргызских отношений является торгово-экономическое сотрудничество, которое охватывает широкий спектр направлений. Взаимная торговля демонстрирует позитивные тенденции даже в условиях сложной геополитической обстановки. В 2024 году товарооборот между странами вырос на более чем 15%. В этом году тенденция роста поставок с обеих сторон сохраняется. Приумножить заданные темпы — первостепенная задача двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, работу которой курируют вице-премьеры.

Как отметил премьер-министр, Беларусь и Кыргызстан обладают значительным потенциалом для наращивания сотрудничества в таких ключевых областях, как машиностроение, сельское хозяйство, инновационные технологии. Перспективы стороны видят в расширении промышленной кооперации.

На 12-м заседании комиссии, которое успешно прошло в Бишкеке в ноябре 2024 года, приняты амбициозные планы по доведению в ближайшие пять лет товарооборота до полумиллиарда долларов. В целях достижения этой высокой планки реализуется дорожная карта сотрудничества до 2027 года. Сегодня подписана дорожная карта до 2030 года.

«Локомотивом, безусловно, является сотрудничество в промышленной сфере, в которой наиболее ярко проявляется взаимодополняемость наших экономик, — отметил Александр Турчин. — Беларусь и Кыргызстан обладают значительным потенциалом для наращивания сотрудничества в таких ключевых областях, как машиностроение, сельское хозяйство, инновационные технологии. Однако мы не должны делать акцент только на объемах поставок. Важна и качественная составляющая. Перспективы мы видим в расширении промышленной кооперации. Эти сферы в комплексе открывают широкие возможности для совместного обмена опытом и реализации высокотехнологичных проектов, выгодных обеим сторонам. Мы знаем, что у вас активно стоится жилье, возводятся инфраструктурные и дорожные объекты. Уделяется внимание экологии».

Беларусь и Кыргызстан реализуют совместные проекты, в частности по сборке лифтов, трансформаторов. Они обладают потенциалом для масштабирования. Налажено взаимодействие на межрегиональном уровне, активно развиваются бизнес-контакты. Заметным событием стало проведение в июне этого года бизнес-форума деловых кругов Беларуси и Кыргызстана на площадке выставки «Белагро» в Минске.

«Практику проведения таких форумов важно продолжить. В Беларуси создан серьезный портфель эффективных современных инструментов экспортного финансирования, работают механизмы международного финансового лизинга, заключены необходимые соглашения Банка развития Республики Беларусь с кыргызскими банками. Хочу предложить нашим кыргызским друзьям активнее пользоваться такой возможностью для продвижения своих интересов», — отметил Александр Турчин.

Также на встрече обсудили гуманитарное сотрудничество. Все больше возможностей предоставляется молодому поколению кыргызстанцев для получения образования в белорусских учебных заведениях. Расширение связей в сфере культуры, спорта и туризма позволит укрепить фундамент отношений и обогатить их содержание.

«Мы открыты к обсуждению различных направлений взаимовыгодного сотрудничества, расширению экономических связей. Уверен, что новый импульс белорусско-кыргызскому сотрудничеству придаст подписание пакета документов по итогам нашей встречи», — отметил Александр Турчин.

