Омский Минтранс выплатит субсидии за полёты в Усть-Ишим в 2025 году

Перелёты осуществлялись трижды в неделю, однако в середине февраля 2025 года Минтранс Омской области сообщил о сокращении рейсов до одного в неделю из-за низкого спроса. С начала года маршрут Омск — Усть-Ишим использовало всего 41 человек.