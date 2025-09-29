Омский Минтранс выплатит субсидии за полёты в Усть-Ишим в 2025 году

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области решило выплатить авиакомпании «Аэропром» субсидию за выполнение рейсов из Омска в Усть-Ишим в 2025 году.
Эти рейсы выполнялись до середины февраля. 26 сентября был подписан протокол Минтранса о предоставлении субсидий, которые компенсируют недополученные доходы. Общая сумма выплат составит 4,4 миллиона рублей.
Директор «Аэропрома» Юрий Афанасьев подтвердил, что авиакомпания только теперь получит субсидии за перелеты 2025 года.
«За 2024 год с нами расплатились. Все нормально», — сообщил Афанасьев РБК Омск.
Напомним, что рейсы из Омска в Усть-Ишим на самолетах Ан-2 начали выполняться с августа 2024 года. Стоимость билета составляла 2 700 рублей, в то время как установленный Региональной экономической комиссией тариф был значительно выше — 32 100 рублей.
Перелёты осуществлялись трижды в неделю, однако в середине февраля 2025 года Минтранс Омской области сообщил о сокращении рейсов до одного в неделю из-за низкого спроса. С начала года маршрут Омск — Усть-Ишим использовало всего 41 человек.
В ответ на это «Аэропром» обратился в Минтранс с просьбой прекратить выполнение рейсов, отметив, что для авиакомпании экономически нецелесообразно осуществлять всего четыре рейса в месяц.