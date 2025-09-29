Сколько туристов приехали в Казахстан за полгода

Туристическая индустрия Казахстана продемонстрировала уверенный рост в первом полугодии 2025 года. Внутренний туризм активно развивается по всей стране: количество граждан, воспользовавшихся услугами размещения, достигло 3,9 млн человек — это на 500 тысяч больше, чем в прошлом году. Наибольший рост зафиксирован в Алматинской — 56%, Кызылординской — 54% и Актюбинской — 40,8%, областях.