В Волгоградской области стало на 2 управляющие компании больше

Напомним, наведение порядка в сфере ЖКХ — важное направление деятельности региональных властей. Недобросовестные предприятия сферы коммунального хозяйства привлекают к ответственности. С начала года УК и ТСЖ получили 237 административных штрафов на 33,43 млн рублей.