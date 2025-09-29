Ричмонд
В Волгоградской области стало на 2 управляющие компании больше

На заседании лицензионной комиссии Волгоградской области было принято решение о выдаче разрешительных документов двум новым управляющим компаниям.

В ближайшее время многоквартирными домами смогут управлять еще 2 УК. Лицензии получили УК «ЮДГ» и УК «БАРКАС», сообщили в инспекции государственного жилищного надзора региона.

Согласно действующему жилищному законодательству эти организации смогут приступить к практической работе только после официального внесения соответствующих записей в региональный реестр лицензий. Это произойдет после заключения первых договоров управления многоквартирными домами.

С учетом этого решения общее количество лицензированных управляющих компаний в регионе достигло 231 организации.

Напомним, наведение порядка в сфере ЖКХ — важное направление деятельности региональных властей. Недобросовестные предприятия сферы коммунального хозяйства привлекают к ответственности. С начала года УК и ТСЖ получили 237 административных штрафов на 33,43 млн рублей.