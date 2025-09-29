Банк объяснил высокие темпы роста зарплат белорусов

Отдельно аналитики обратили внимание на то, что в бюджетном секторе Беларуси сохраняются опережающие темпы роста зарплат. Доходы бюджетников увеличивались на 10,3% и 10,2% в августе и июле соответственно. А с сентября еще предусматривается повышение зарплат в бюджетной сфере.