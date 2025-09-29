Ричмонд
Банк объяснил высокие темпы роста зарплат белорусов

ЕАБР назвал высокими темпы роста зарплат в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Евразийском банке развития назвали высокими темпы роста заработной платы в Беларуси. Подробную аналитику опубликовали в еженедельном макроэкономическом обзоре ЕАБР.

Аналитики ЕАБР отметили, что размер реальной зарплаты в Беларуси вырос в августе 2025-го на 8%. При этом рост зарплат в июле был на 7,6%.

— Темпы роста заработных плат в Беларуси остаются высокими, — подчеркивают в банке.

Отдельно аналитики обратили внимание на то, что в бюджетном секторе Беларуси сохраняются опережающие темпы роста зарплат. Доходы бюджетников увеличивались на 10,3% и 10,2% в августе и июле соответственно. А с сентября еще предусматривается повышение зарплат в бюджетной сфере.

При этом в ЕАБР сказали, как рост зарплат белорусов отражается на ситуации в экономике.

— Сохранение высоких темпов роста заработной платы продолжит поддерживать внутренний спрос, — констатировали аналитики.

Ранее также премьер Турчин высказался о повышении зарплат белорусов: «Люди должны получать больше — это очевидно».

И мы писали, что оплата картой станет доступна во всех маршрутках в Беларуси с 1 ноября.

Между тем глава ГТК сказал, как на экономике Беларуси отразилось закрытие Польшей границы: «Кто проиграл от закрытия, тот и выиграл от открытия».