Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меньше 12% семей в Ростовской области могут позволить себе ипотеку

Ростовская область заняла 65 место в рейтинге доступности ипотечного жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области взять жилье в ипотеку в среднем могут меньше 12% семей. К такому выводу пришли в исследовании, опубликованном на сайте РИА Новости.

Оказалось, приобрести жилье в кредит на Дону по рыночной процентной ставке могут 11,9% семей. Ежемесячный платеж при этом области составляет 74,6 тысячи рублей.

В общероссийском рейтинге доступности ипотечного жилья Ростовская область заняла 65 место, расположившись между Чувашской Республикой и Омской областью.

Лидерами в стране по доле семей, способных взять ипотеку, стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. Замыкают список Севастополь и Крым.

При этом первой по абсолютному размеру ежемесячного платежа стала Москва. Там за квартиру площадью в 60 кв. метров нужно платить 249 тысяч рублей в месяц. На втором месте Санкт-Петербург (171 тысяча рублей). На третьем месте — Севастополь, где ипотека составляет 132 тысячи рублей ежемесячно.

Добавим, при расчете данных аналитики учитывали семьи, в которых работает хотя бы один человек. Также обращали внимание на среднюю стоимость на вторичном рынке, сроки кредитования и процентные ставки. Все данные актуальны по состоянию на август 2025 года.