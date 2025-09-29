Меньше 12% семей в Ростовской области могут позволить себе ипотеку

В Ростовской области взять жилье в ипотеку в среднем могут меньше 12% семей. К такому выводу пришли в исследовании, опубликованном на сайте РИА Новости.
Оказалось, приобрести жилье в кредит на Дону по рыночной процентной ставке могут 11,9% семей. Ежемесячный платеж при этом области составляет 74,6 тысячи рублей.
В общероссийском рейтинге доступности ипотечного жилья Ростовская область заняла 65 место, расположившись между Чувашской Республикой и Омской областью.
Лидерами в стране по доле семей, способных взять ипотеку, стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. Замыкают список Севастополь и Крым.
При этом первой по абсолютному размеру ежемесячного платежа стала Москва. Там за квартиру площадью в 60 кв. метров нужно платить 249 тысяч рублей в месяц. На втором месте Санкт-Петербург (171 тысяча рублей). На третьем месте — Севастополь, где ипотека составляет 132 тысячи рублей ежемесячно.
Добавим, при расчете данных аналитики учитывали семьи, в которых работает хотя бы один человек. Также обращали внимание на среднюю стоимость на вторичном рынке, сроки кредитования и процентные ставки. Все данные актуальны по состоянию на август 2025 года.