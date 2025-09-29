В Новосибирске объявлен конкурс на КРТ микрорайона «Клюквенный»

Земельные участки площадью 25,7 тыс. кв. м и 22,2 тыс. кв. м находятся в государственной собственности и будут переданы девелоперу в аренду для реализации проектов КРТ по 31 декабря 2032 года. Начальная стоимость права их развития составляет 38,5 млн руб. и 36,6 млн руб.