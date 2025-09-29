Ричмонд
В Башкирии зарплаты рабочих растут быстрее, чем IT-специалистов

По данным hh.ru, в Башкирии с начала этого года медиана предлагаемой зарплаты в строительстве увеличилась на 17% (до 154,3 тыс. руб.), в рабочих профессиях — на 14% (до 145,8 тыс.), в производстве — на 22% (до 148,3 тыс.).

Также растет спрос со стороны работодателей: число вакансий в производстве выросло на 5%, для рабочего персонала — на 16%, в строительстве — на 19%.

При этом в IT-сфере предлагаемые зарплаты в августе по сравнению с началом года выросли только на 8% (до 69,6 тыс. руб.), а число вакансий уменьшилось на 23%. В маркетинге зарплаты увеличились 4% (до 70 тыс.), а спрос снизился на 11%.

Средняя предлагаемая зарплата программистов в августе составила 100 тыс. руб., при этом у сварщиков — 261 тыс. руб., маляров — 206 тыс. руб., водителей — 202,7 тыс. руб.

Также в топ высокооплачиваемых рабочих профессий в начале сентября попали операторы станков с ЧПУ (174,5 тыс. руб.), машинисты (173,1 тыс. руб.), монтажники (167,8 тыс. руб.).