В Башкирии зарплаты рабочих растут быстрее, чем IT-специалистов

При этом в IT-сфере предлагаемые зарплаты в августе по сравнению с началом года выросли только на 8% (до 69,6 тыс. руб.), а число вакансий уменьшилось на 23%. В маркетинге зарплаты увеличились 4% (до 70 тыс.), а спрос снизился на 11%.