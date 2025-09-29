В Башкирии зарплаты рабочих растут быстрее, чем IT-специалистов

Также растет спрос со стороны работодателей: число вакансий в производстве выросло на 5%, для рабочего персонала — на 16%, в строительстве — на 19%.
При этом в IT-сфере предлагаемые зарплаты в августе по сравнению с началом года выросли только на 8% (до 69,6 тыс. руб.), а число вакансий уменьшилось на 23%. В маркетинге зарплаты увеличились 4% (до 70 тыс.), а спрос снизился на 11%.
Средняя предлагаемая зарплата программистов в августе составила 100 тыс. руб., при этом у сварщиков — 261 тыс. руб., маляров — 206 тыс. руб., водителей — 202,7 тыс. руб.
Также в топ высокооплачиваемых рабочих профессий в начале сентября попали операторы станков с ЧПУ (174,5 тыс. руб.), машинисты (173,1 тыс. руб.), монтажники (167,8 тыс. руб.).