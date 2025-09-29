В России вырастет единовременное пособие при рождении ребенка

На российской территории единовременное пособие при рождении ребенка составит более 28,7 тысячи рублей с 2026 года. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по труду и социальной защите населения. Чиновники из профильного ведомства федерального правительства указали гражданам, что около 119 миллиардов рублей власти планируют направить на обеспечение семей по семейной налоговой выплате в следующем году. Такая выплата со стороны государства позволит родителям, у которых есть два и более ребенка, возвращать часть подоходного налога. Однако условием станет то, что среднедушевой доход семьи должен быть ниже 1,5 прожиточных минимумов.