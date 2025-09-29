Начали благоустраивать территорию у Воронежского цирка

Что касается самого здания, уже завершили устройство витражного остекления: оно выполнено из двойного стеклопакета, внешний слой которого изготовлен из закаленного стекла. Общая площадь установленных окон и витражей — более 1000 кв. метров. Сейчас строители выполняют работы по утеплению и окраске фасада.