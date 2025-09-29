Начали благоустраивать территорию у Воронежского цирка

В Воронеже начали благоустройство территории возле цирка, в котором идет реконструкция. В общей сложности, она затронет 16 тыс. кв. метров.
Как сообщили в компании «Единый заказчик в сфере строительства», сейчас демонтируют старое асфальтовое покрытие, устанавливают новый бордюрный камень и реконструируют подпорную стену. Также обновят ступени входной группы, установят малые архитектурные формы и проведут комплексное озеленение.
Что касается самого здания, уже завершили устройство витражного остекления: оно выполнено из двойного стеклопакета, внешний слой которого изготовлен из закаленного стекла. Общая площадь установленных окон и витражей — более 1000 кв. метров. Сейчас строители выполняют работы по утеплению и окраске фасада.
После реконструкции здание цирка станет современнее, модернизация технологического оборудования позволит сделать представления более зрелищными. Зрительный зал на 1700 мест с амфитеатром и манежем станет более удобным и комфортным для посетителей.
На прилегающей территории уже возвели новую пристройку для содержания животных площадью более 900 кв. метров.