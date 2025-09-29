Уралэнергосбыт рассказал, как оплатить коммунальные услуги при нестабильном интернете

В Челябинской области наблюдаются временные перебои со связью и локальное замедление мобильного интернета.
В такой ситуации могут возникнуть трудности с оплатой и передачей показаний через банковские приложения и другие платежные системы, установленные на телефон.
«При нестабильной работе мобильного интернета рекомендуем воспользоваться банковским приложением или личным кабинетом, используя проводной интернет или домашний Wi-Fi. Также можно лично прийти в банк, использовать инфоматы ЕРЦ “Уралэнергосбыт” — здесь оплата возможна без подключения оператора», — говорят в компании.
Электроэнергию и отопление клиенты «УСТЭК-Челябинск» могут оплатить без комиссии в отделениях Сбера.