Уралэнергосбыт рассказал, как оплатить коммунальные услуги при нестабильном интернете

Уралэнергосбыт рассказал, как оплатить коммунальные услуги при нестабильном интернете, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Челябинской области наблюдаются временные перебои со связью и локальное замедление мобильного интернета.

В такой ситуации могут возникнуть трудности с оплатой и передачей показаний через банковские приложения и другие платежные системы, установленные на телефон.

«При нестабильной работе мобильного интернета рекомендуем воспользоваться банковским приложением или личным кабинетом, используя проводной интернет или домашний Wi-Fi. Также можно лично прийти в банк, использовать инфоматы ЕРЦ “Уралэнергосбыт” — здесь оплата возможна без подключения оператора», — говорят в компании.

Электроэнергию и отопление клиенты «УСТЭК-Челябинск» могут оплатить без комиссии в отделениях Сбера.