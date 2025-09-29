Волгоградцам повысят пенсии на 6,8% и пособия до 207 тысяч

С 1 апреля 2026 года в Волгоградской области пройдет индексация социальных пенсий на 6.8%. Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%, и это приведет к увеличению среднего размера выплат по старости почти на 2000 рублей.
В СФР пояснили — эти меры коснутся всех пенсионеров России. По данным Министерства труда, общий объем средств, направляемых на пенсионные выплаты по стране, составит около 13 триллионов рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по временной нетрудоспособности установят на уровне свыше 207000 рублей. Выплата по беременности и родам достигнет 955800 рублей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан вырастет до 83000 рублей в месяц.
Материнский капитал на второго ребенка составит 974100 рублей при условии, что капитал на первого ребенка ранее не оформлялся. На первого ребенка размер материнского капитала будет равен 737200 рублей.