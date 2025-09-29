Волгоградцам повысят пенсии на 6,8% и пособия до 207 тысяч

В СФР пояснили — эти меры коснутся всех пенсионеров России. По данным Министерства труда, общий объем средств, направляемых на пенсионные выплаты по стране, составит около 13 триллионов рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по временной нетрудоспособности установят на уровне свыше 207000 рублей. Выплата по беременности и родам достигнет 955800 рублей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан вырастет до 83000 рублей в месяц.