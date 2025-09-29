Стало известно, на сколько увеличат маткапитал в России в 2026 году

«Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%», — уточнили в Министерстве.
Материнский капитал на второго ребенка в случае, если семья не получила выплат за первого, составит 974,1 тысячи рублей. За первенца семья получит 737,2 тысячи рублей (в 2025 году эта выплата составляет 690,2 тысячи рублей).
Также вырастет единовременное пособие при рождении ребенка. Оно будет составлять 28 773 рубля.
«Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тыс. рублей», — уточняется в сообщении Минтруда. Также для работающих граждан до 83 тысяч увеличится максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет.