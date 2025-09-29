Стало известно, на сколько увеличат маткапитал в России в 2026 году

«Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тыс. рублей», — уточняется в сообщении Минтруда. Также для работающих граждан до 83 тысяч увеличится максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет.